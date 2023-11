LITTÉRATURE, ETC. : PLAISIRS Maison Folie Moulins Lille Catégories d’Évènement: Lille

LITTÉRATURE, ETC. : PLAISIRS
Maison Folie Moulins Lille, 17 novembre 2023, Lille.
LITTÉRATURE, ETC. : PLAISIRS
17 – 19 novembre
Maison Folie Moulins
[12e édition]

Ven. 17 > Dim. 19 Novembre

https://www.helloasso.com/associations/litterature-etc/ Vendredi 17 novembre

20h Lecture performance Pommes Girl, Rim Battal

21h Lecture performance Les pédales et leurs ami•es entre les révolutions de Larry Mitchell & Ned Asta par Cy Lecerf Maulpoix & Gérald Kurdian Samedi 18 novembre

14h – 18h Massages littéraires par Julie Lombe, Stéphanie Delville & Kévin Raji

15h Dialogue Goûter le monde, Ryōko Sekiguchi avec Anne-Lise Remacle

16h30 Performance Hugh était-il un animal? Laure Mathieu-Hanen & Laurane Travagli-Chanal

18h Lecture projection tant qu’il reste quelque chose à détruire Mag Lévêque

20h Lecture performance Frénésies, Stéphanie Vovor avec Selim-a Attalah Chettaoui

21h Spectacle Caillasses Live, Joëlle Sambi & Sara Machine Dimanche 19 novembre

14h – 18h Massages littéraires par Julie Lombe, Stéphanie Delville & Kévin Raji

15h Dialogue Désirer à tout prix Tal Madesta avec Kiyémis

16h30 Lecture mise en scène Jag et Johnny avec Jag et Johnny de Laurène Marx suivi d’un bord de plateau

18h30 Lecture performance L’expérience, Aurore Déon

20h Lecture Rap L’amour de nous-mêmes, Érika Nomeni

Maison Folie Moulins
47 rue d'Arras Lille
Lille 59000 Lille-Moulins
Nord
Hauts-de-France

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Lille, Nord

