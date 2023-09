Flocon – Compagnie On disait que… – FESTIVAL PAS CAP ? #9 Maison Folie Moulins Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Flocon – Compagnie On disait que… – FESTIVAL PAS CAP ? #9 Maison Folie Moulins Lille, 10 novembre 2023, Lille. Flocon – Compagnie On disait que… – FESTIVAL PAS CAP ? #9 10 et 11 novembre Maison Folie Moulins Sur Réservation Douillettement installés au coin du feu, deux trublions viennent se raconter des histoires et se rassurent dans la nuit noire. Il y a d’abord celle des gouttes de lumière qui veillent sur nous pendant notre sommeil, puis celle de la famille goutte et enfin l’histoire de Flocon, un flocon pas comme les autres qui voulait devenir une flaque d’eau. Trois petites histoires sensorielles qui invitent à dépasser nos peurs, aller au-delà. Trois petites histoires de voyage pour trouver une place tranquille dans ce vaste monde. Les doudous sont les bienvenus ! — DISTRIBUTION :

Ecriture, jeu et musique : Sarah Blanquart, Jeu, jonglage et musique : Florent Fouquier, Regard extérieur : Léa Gonnet SOUTIENS :

Maison Folie Moulins – Ville de Lille, Salle Allende, Espace Georges Brassens, Théâtre Massenet Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras, Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-massenet.com/festival-pas-cap-9/agenda/flocon/ »}] D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T09:30:00+01:00 – 2023-11-10T10:00:00+01:00

© Gaëlle Roussel

