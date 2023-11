[EXPOSITION] LES ENFANTS A L’ŒUVRE Maison Folie Moulins Lille, 8 novembre 2023, Lille.

➡ LES ENFANTS À L’ŒUVRE – 2e édition

Maison Folie Moulins

Mer. 08 – 22 Novembre

⏲ Mer-Dim | 14h-19h

Gratuit

Dans le cadre de l’anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant qui a lieu le 20 novembre, des enfants de CM1 et CM2 participent au projet Les Enfant à l’Œuvre avec leur classe ou leur centre de loisirs du 23 octobre au 22 novembre 2023.

Pendant les vacances de la Toussaint, c’est à la Maison Folie Wazemmes que les enfants de centres de loisirs et du Conseil Municipal des Enfants se mettent dans la peau d’artistes engagés autour de leurs droits.

A partir du 6 novembre, les groupes scolaires sont accueillis à la Maison Folie Moulins pour poursuivre cette résidence d’artistes à hauteur d’enfants.

Après une première édition sur la lutte contre les discriminations, en 2023 dans le cadre de la Culture durable partagée, le projet fait le lien entre la protection des droits de l’enfants et la planète à travers la question suivante :

➡ Quels sont les droits qui me lient aux êtres humains et à la terre ?*

Les œuvres individuelles et collectives réalisées in situ sont exposées au fur et à mesure dans la grande salle de la Maison Folie Moulins créant ainsi une exposition en mouvance.

En plus des ateliers de production plastique, chaque groupe pratique soit le théâtre, la danse contemporaine ou hip-hop, le cirque, ou bénéficie de visites guidées des coulisses du Flow voire assistent à un spectacle. A partir du 8 novembre après-midi, les groupes pourront visiter l’exposition réalisée par les autres enfants.

Avant leur journée dans l’équipement culturel de la Ville de Lille, les groupes scolaires ont un temps d’échange participatif et ludique en classe avec les médiateurs du projet qui ont été formés au préalable par des bénévoles de la Ligue des Droits de l’Homme. Cette rencontre permet donc aux enfants de s’emparer de la thématique avant leur journée de résidence.

Maison Folie Moulins 47 rue d'Arras Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T14:00:00+01:00 – 2023-11-08T19:00:00+01:00

2023-11-22T14:00:00+01:00 – 2023-11-22T19:00:00+01:00

