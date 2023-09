Visite guidée « Street Art et archi à vélo Saint-Sauveur/Moulins » Maison Folie Moulins Lille Catégories d’Évènement: Lille

Visite guidée « Street Art et archi à vélo Saint-Sauveur/Moulins » Maison Folie Moulins Lille, 29 octobre 2023, Lille. Visite guidée « Street Art et archi à vélo Saint-Sauveur/Moulins » Dimanche 29 octobre, 10h00 Maison Folie Moulins Tarif plein : 13 €

Tarif réduit : 11 € Partez à vélo en compagnie d’un·e guide conférencier·ère et d’un·e membre du Collectif Renart. Vous sillonnerez les rues de Saint-Sauveur et de Moulins à la recherche des graffitis méconnus ou monumentaux qui ponctueront ce parcours. Se munir de son propre vélo, vélo non fourni

2023-10-29T10:00:00+01:00 – 2023-10-29T12:00:00+01:00

