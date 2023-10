JOURNÉE FAMILIALE Maison Folie Moulins Lille, 25 octobre 2023, Lille.

La MFM se mets aux couleurs d’Halloween pour une journée unique à vivre en famille ! Venez déguisés ou non, en monstre, en princesse, en citrouille, en licorne, …

Au programme :

➡Ateliers en continu au Mini-Lab : création de broches en perles Hama

➡15h à 18h : maquillage des enfants par Zénaïde Masson

➡ 15h30 : Contes « même pas peur » (Gilles Bizouerne) – 40 min, à partir de 4 ans

Et si on jouait à se faire peur… Comment ? Avec des histoires surprenantes, racontées du bout des lèvres, du bout des doigts. Entre éclats de rire et frissons, une rencontre cocasse et ludique.

➡16h15 à 18h30 : « Carnabal » Sous la houlette d’une extravagante maîtresse de cérémonie – tour à tour marquise, geisha ou « princesse pourrite » – chorégraphies et autres surprises s’enchaînent au rythme d’un DJ set coloré qui entraîne les enfants dans un surprenant voyage musical – Métalu A Chahuter

À cela ajoutez-y un petit espace livres sur le thème d’Halloween et vous obtenez la journée familiale de la MFM !

Maison Folie Moulins 47 rue d'Arras Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

