Sam. 14 Octobre | 15h-18h

Gratuit L’équipe du Mini-lab te propose de peindre sur un galet ou un morceau de tuiles pour pouvoir ensuite le cacher dans la ville ou dans la nature.

Tu pourras ensuite voir son voyage via ce groupe facebook : https://www.facebook.com/groups/208525552240681/ Tout public, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c [{« link »: « https://www.facebook.com/groups/208525552240681/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

