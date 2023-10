[ÉVÉNEMENT] Lille – Wrocław, 10 ans de jumelage Maison Folie Moulins Lille, 12 octobre 2023, Lille.

[ÉVÉNEMENT] Lille – Wrocław, 10 ans de jumelage 12 – 29 octobre Maison Folie Moulins Entrée Libre

[ÉVÉNEMENT] Lille – Wrocław, 10 ans de jumelage

Maison Folie Moulins

12 > 29 oct.

Gratuit

Pour célébrer les 10 ans du jumelage avec Wroclaw [Wroclove] et le Centenaire de l’immigration polonaise en France, la Ville de Lille et ses partenaires vous proposent, du 12 au 29 octobre, une programmation culturelle et festive variée pour découvrir ou redécouvrir la Pologne.

À la Maison Folie Moulins, l’événement se décline avec plusieurs propositions :

➡ DU 12 AU 29 OCTOBRE

L’exposition »Z MIASTA W MIASTO – D’UNE VILLE À L’AUTRE » consacrée à la littérature jeunesse polonaise avec un focus Lille-Wrocław.

[Mer.-Dim. | 14h-19h]

➡ SAM. 14 OCT. | 15H-17H

Table ronde »Rencontre autour du livre et de la traduction » comme pont entre les cultures. Ici, on parlera de traduction entre français et polonais, mais pas que !

➡ SAM. 14 OCT. | 19H-00H

DJ SET POLONAIS avec les Supaaa !

➡ DIM. 15 OCT. | 15H-17H

Atelier illustration jeunesse. Venez fabriquer un carnet et récolter des astuces de l’illustratrice Knapfla pour y croquer le monde !

Pour l’occasion, la MFM aurra l’honneur d’accueillir un »nain ». Cette nouvelle œuvre d’art symbole du mouvement d’Alternative Orange, offert par la ville de Wrocław.

Un dispositif sonore créé par la DMT cie vous permettra de découvrir son histoire …

Plus d’informations au 03.20.95.08.82 / mfmoulins@mairie-lille.fr

Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c [{« link »: « mailto:mfmoulins@mairie-lille.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T14:00:00+02:00 – 2023-10-12T19:00:00+02:00

2023-10-29T14:00:00+01:00 – 2023-10-29T19:00:00+01:00