du 06 au 08 octobre

⏲ 06.10 – Dès 18h

⏲ 07.10 – Dès 12h

⏲ 08.10 – Dès 18h

https://bit.ly/3RjZXAj Du 6 au 8 octobre, la scène littéraire belge investit toute la MFM pour plus de 40 propositions allant de la lecture performée au banquet biohardcore, de l’atelier fanzine au concert dessiné, des rendez-vous consacrés à la rentrée littéraire à l’écoute de fictions radiophoniques, les performances chorégraphiques et les DJ set & concerts. ◼ Vendredi 6 octobre | Ouverture

18h45 > Focus poésie – lectures des poètes.ss.es

20h00 > Ecriture chorégraphique & en mouvement – déambulations de Darius Dolatyari-Dolatdoust

21h00 > Littérature supersport – Série de lectures performées collé.es serré.es dans un mouchoir de sport.

La soirée se prolongera par un DJ set Oeryo ◼ Samedi 7 octobre

12h00 > Banquet biohardcore*

Dès 14h00 > Salon littéraire. 6 Autrices.eurs se succèdent jusque 17h.

14h00>17h00 > Atelier d’écriture créative – Arpenterrer*

17h00 > Performances du collectif d’édition « Les Chambres »

18h30 > Sorties de résidences d’écritures

20h00 > Performance du collectif Aléas

DJset de RP[4] ◼ Dimanche 8 octobre

11h00 > Atelier fanzines*

Workshop dédié à la fabrication d’un fanzine individuel ou collectif avec les Ateliers du Töner, à destination du jeune public

dès 14h00 > Salon littéraire

18h00 > Hors-les-murs à Euralille

Conférence performée ◼ En continu

Scénographie de Deborah Bowmann – Amaury Daurel et Victor Delestre # Festival Extra ! du Centre Pompidou Plus d’informations : https://cwb.fr/agenda/arpenter-maison-folie-moulin

Gratuit, réservation recommandée : https://bit.ly/3RjZXAj

*ateliers sur réservations

