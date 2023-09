“Arpenter” – Lisez-vous le Belge en Hauts de France ? maison Folie Moulins Lille, 6 octobre 2023, Lille.

Une programmation signée par le Centre Wallonie-Bruxelles/Paris : Diane Moquet – Pierre Vanderstappen – Stéphanie Pécourt – avec en collaboration au profit de programmations spécifiques : Littérature Supersport (Robin Faymonville & Clarisse Michaux) – Le Festival Extra ! (Centre Pompidou.Paris) & le Festival Actoral (Montevideo. Marseille) & la complicité pour sa mise en oeuvre : d’Isabella D’Aprile – Eric Meunié – Saskia Hermon – Leandro Sampayo – Ellis Laurens.

Merci au Fresnoy pour leur aide logistique.

Du 6 au 8 octobre 2023, la scène littéraire belge investit la Maison Folie Moulins avec sa complicité – du bar bulle à la grande cuve !

Ce sont plus de 40 propositions qui sont à découvrir : allant de la lecture performée au banquet biohardcore, de l’atelier fanzine au concert dessiné, des rendez-vous consacrés à la rentrée littéraire, à l’écoute de fictions radiophoniques, en passant par la découverte d’oeuvres visuelles infusées de littérature ou encore par le frénétique moment mis en oeuvre par Littérature Supersport, des performances chorégraphiques, des DJ set & concerts.

Au rendez-vous : un programme continu qui provoque les rencontres avec des créateurices belges et français.es. Une expérience à vivre, partager et ressentir, qui l’espace d’un week-end fait résonner la vitalité, la diversité et la singularité de la littérature belge en mouvement.

Cette programmation à la Maison Folie Moulins constitue l’un des volets d’une foisonnante opération qui entend sceller les coopérations étroites existantes entre les protagonistes des lettres et du livre des deux côtés des frontières et en stimuler de futures.

L’ambition de l’opération réside en la valorisation des secteurs deslettres et du livre dans leurs transversalités: auteurices, illustrateurices; structures éditoriales – du fanzine aux maisons d’éditions confirmées, associations d’éditeurices, du collectif émergent aux structures consacrées, interprètes, librairies, critiques…

Laissez-vous embarquer par l’herbe verte du voisin tout proche !

PROGRAMME

Vendredi 6 octobre

18h00 : BAR BULLE _ COCKTAIL D’OUVERTURE

18h45 : BAR BULLE _ FOCUS POÉSIE

Lectures des poètes.ses Laurence Vielle, Lisette Lombé, Mustafa Kör, accompagné.es par le musicien Vincent Granger

20h00 : COUR + SALLE EXPO _ FLAGS PARADE

Performance chorégraphique de Darius Dolatyari & Mallaury Scala

21h00 : BAR BULLE _ LITTERATURE SUPERSPORT – LECTURES PERFORMÉES, CONCERT & DJ SET

Avec des lectures d’Amandine André (Aberrants & dinosaures, EXC éditions, 2023), Fanny Garin (Des tueries et un film, éditions du Sabot, 2023), Célestin de Meeûs (Cavale Russe, Cheyne, 2021), Myriam Pruvot et Julie Trémouilhe (Les loups seraient restés des loups, éditions La Place, 2022).

Les lectures seront suivies d’un concert live d’Elsa Michaud («Driving Drama», Midi Fish, 2022) et d’un set d’oeryo.

Samedi 7 octobre

12h00 : JARDIN _ BANQUET BIOHARDCORE

Un vrai banquet où on mange, ponctué d’intermèdes performatifs autour du recueil de poésie On peut boire la transpiration d’un cheval. Inscriptions & infos : a.falkowiez@cwb.fr

14h00 : HALL EXPO _ SALON LITTÉRAIRE

6 rencontres avec des auteurs et autrices de la rentrée littéraire belge francophone.

14h00 : Lisette Lombé, Eunice, Le Seuil

14h30 : Charly Delwart, Que ferai-je à ma place ?, Flammarion

15h00 : Debora Levyh, La version, Allia

15h30 : Thierry Horguelin, Ma vie d’espion, L’Oie de Cravan

16h00 : Colette Nys-Mazure, Sans crier gare, Invenit

16h30 : Claude Froidmont, Quand j’étais belge, F. Deville

14h00 > 17h00 : MUSÉE NUMÉRIQUE_ ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE ARPENTERRER

Avec Milady Renoir

Min. 5 personnes / Max. 12 personnes – Inscriptions : a.falkowiez@cwb.fr

Aucun pré-requis nécessaire si ce n’est l’élan d’écrire et quelque support papier ou clavier.

17h00 : GRANDE CUVE _ PERFORMANCE DU COLLECTIF D’EDITION « LES CHAMBRES »

Performance du collectif d’édition issu du Master textes & création de La Cambre « Les Chambres? avec Élise Comte, Chloé Delchini, Perrine Estienne, Gabriel René Franjou, Justine Gensse, Bastien Hauser, Cyprien Muth

18h30 : GRANDE CUVE _SORTIES DE RESIDENCES D’ECRITURES & CRÉATION SCÉNIQUE

Performances d’Estelle Benazet Heugenhauser (Le régime parfait) & de Gérald Kurdian (A/V LUUV ). Dans le cadre du programme ARPENTER – elle et il – ont bénéficié d’une résidence à la Maison Folie Moulins.

20h30 : BAR BULLE _ Performance du Collectif Aléas

Une performance improvisée bouillonnante qui mêle dessin, animation vidéo et musique électronique. Avec l’illustrateur FSTN, du musicien et facteur de synthétiseur Shakmat, et du motion designer Boris Wilmot.

BAR BULLE – DJ set de RP[4]

Dimanche 8 octobre

11h00 : MINI-LAB _ATELIER FANZINES avec les Ateliers du Töner

Workshop dédié à la fabrication d’un fanzine individuel ou collectif, au cours duquel sera revisitée l’histoire de cet objet éditorial en créant ‘Comète 23’, une aventure spacio-éditorielle où chacun.e explore et imagine une fiction visuelle dans un fanzine.

A destination du jeune public (7-10 ans). Inscriptions : 0320950882 / infos : a.falkowiez@cwb.fr

14h00 : HALL EXPO _ SALON LITTÉRAIRE

6 rencontres avec des auteurs et autrices de la rentrée littéraire belge francophone 14h00 : Luc Baba, Plus de lumière, Murmure des soirs

14h30 : Isabelle Wéry, Rouge Western, Au Diable Vauvert

15h00 : Philippe Fievet, Ruby, Une romance birmane, M.E.O éditions

15h30 : Eléonore de Duve, Donato, Editions Corti

16h00 : Véronique Bergen, Ecume, Les Equateurs, ON LIT

16h30 : Jean-Luc Outers, Mon nom ne vous dira rien, Les Impressions nouvelles

18h00 : EURALILLE _ HORS-LES-MURS_ CONFÉRENCE PERFORMÉE

Lectures protéiformes, hybrides et collaboratives autour d’un roman à paraître en 2024 aux éditions POL, intitulé Maquette. Par Théo Casciani #Festival Extra ! (Centre Pompidou.Paris) #Festival Actoral (Montevideo.Marseille) #Belgian Theory (Centre Wallonie-Bruxelles/Paris).

Programmation en continu

HALL EXPO

– Scénographie de DEBORAH BOWMANN – Amaury Daurel et Victor Delestre # Festival Extra ! du Centre Pompidou

– SALON D’ÉCOUTES

Invitation à l’écoute (au casque et en pleine diffusion) de 5 podcasts issus de la création radiophonique belge francophone :

– Glace à la Grenade de Lou Galopa

– Anita et le gouffre de Jeanne Cousseau

– La terre est plate de Jacques Lemaire

– L’escamoteur de Cabiria Chomel

– I’m better now than I was de Myriam Pruvot

Écoute au casque des chroniques littéraires réalisées par les programmateur.ices du Centre Wallonie Bruxelles sur la Radio Fractale du Centre.

Serveur vocal poétique produit par la Compagnie Home Théâtre.

STAND FANZINES & ESPACE VENTE DE LIVRES

Une sélection des livres des auteurices & artistes présent.es lors de ce focus. Un cabinet de curiosité de la foisonnante micro-édition édition belge francophone, du fanzine au livre d’artiste. Une librairie fugace, bâtarde et sans code-barre dans laquelle nous vous invitons à fureter pour, peut-être, trouver votre perle rare.

JARDIN

Foodtruck

PARTOUT

Disséminées dans les espaces dédiés et non dédiés de la Maison Folie des oeuvres visuelles signées par : Alexandre Ayivi, Frédéric Coché, Yoann Van Parys, Mirat-Masson, Juliette George.

maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras, Lille Lille 59033 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 http://maisonsfolie-lille.fr http://facebook.com/maisonfoliemoulins [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/arpenter? »}] [{« link »: « mailto:a.falkowiez@cwb.fr »}, {« link »: « https://cwb.fr/agenda/arpenter-lisez-vous-le-belge-en-hauts-de-france »}] La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle.

