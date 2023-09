PROJECTION TOUT PUBLIC : THÈME – PORTRAITS DE FEMMES, CONDITION FÉMININE Maison Folie Moulins Lille, 28 septembre 2023, Lille.

PROJECTION TOUT PUBLIC : THÈME – PORTRAITS DE FEMMES, CONDITION FÉMININE Jeudi 28 septembre, 18h30 Maison Folie Moulins Gratuit-Sur Inscription

PROJECTION THÉMATIQUE :

PORTRAITS DE FEMMES, CONDITION FÉMININE

Tout public

Maison Folie Moulins – Musée Numérique

Mer. 27 Septembre

⏲ 18h30 (1h)

Gratuit

Réservations au 03 20 95 08 82 du mercredi au dimanche de 14h à 19h

Profitez d’une projection de courts-métrages avec un thème lié à l’exposition en cours à la MFM (Filtre Magique) : portraits de femmes, condition féminine. au programme :

Réponses de femmes

Agnès Varda / France / 1975 / Documentaire / 8 min

Love Dad

Diana Cam Van Nguyen / République tchèque, Slovaquie / 2021 / Documentaire animé / 12 min 45

Esperanca

Jeanne Paturle, Cécile Rousset, Benjamin Serrero / France / 2018 / Documentaire animé / 6 min

Esperança arrive tout juste d’Angola avec sa mère. À la gare d’Amiens, elles ne savent pas où dormir et cherchent quelqu’un qui pourrait les aider.

Réjane dans la tour

Dominique Cabrera / France / 1993 / Documentaire / 15 min

Employée du Val Services, un organisme tourné vers la réinsertion professionnelle des habitants du quartier, Réjane fait le ménage dans l’une des tours de la cité du Val Fourré, à Mantes-La-Jolie. Au fil des étages, elle se livre peu à peu, évoque son travail, dit sa détresse et sa solitude quotidienne.

Our Uniform

Yegane MOGHADDAM / Iran / 2023 / Documentaire animé / 7 min 25

Une jeune Iranienne déploie ses souvenirs d’école sur les plis et tissus de son ancien uniforme. Elle admet qu’elle n’est rien d’autre qu’une « femelle » et explore les racines de cette idée dans ses années d’écolière.

Non

Clémence Rouxel / France / 2022 / Documentaire animé / 4 min 10

Lycée Jean Monnet – Saint-Étienne, France

Je marche avec #NousToutes

Dominique Cabrera / France / 2019 / Documentaire / 4 min

Si j’étais un homme

Margaut Remont / France / 2012 / Documentaire / 5 min 04

La Cambre, Bruxelles, Belgique

Cinq femmes imaginent à voix haute la personne qu’elles seraient si elles étaient un homme.

Ma grande tante Irène Aïtoff, cheffe de chant

Françoise Widhoff / France / 2008 / Documentaire / 3 min 20

Hommage à la grande pianiste et chef de chant Irène Aïtoff, par sa petite nièce.

