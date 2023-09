PROJECTION JEUNE PUBLIC : THÈME – PORTRAITS DE FEMMES, CONDITION FÉMININE Maison Folie Moulins Lille, 27 septembre 2023, Lille.

PROJECTION JEUNE PUBLIC : THÈME – PORTRAITS DE FEMMES, CONDITION FÉMININE Mercredi 27 septembre, 14h30 Maison Folie Moulins Gratuit sur inscriptions

PROJECTION THÉMATIQUE :

PORTRAITS DE FEMMES, CONDITION FÉMININE

Jeune public – Dès 8 ans

Maison Folie Moulins – Musée Numérique

Mer. 27 Septembre

⏲ 14h30 (1h)

Gratuit

Réservations au 03 20 95 08 82 du mercredi au dimanche de 14h à 19h

Profitez d’une projection de courts-métrages avec un thème lié à l’exposition en cours à la MFM (Filtre Magique) : portraits de femmes, condition féminine. au programme :

Espace

Éléonor Gilbert / France / 2014 / Documentaire / 14 min 45

À l’aide d’un croquis, une petite fille explique comment l’espace et les jeux se répartissent lors de la récréation, en particulier entre les garçons et les filles, et en quoi cela lui pose un problème au quotidien.

La sole entre l’eau et le sable

EnsAD – École nationale supérieure des Arts Décoratifs

Angèle Chiodo / France / 2011 / Documentaire animé / 15 min 13

La sole est asymétrique. Elle a les deux yeux du même côté. Son cheminement évolutif est sujet à débat. La métamorphose s’est-elle opérée sur plusieurs générations ? La réalisatrice fait appel à sa grand-mère pour tenter de percer cette énigme de l’évolution.

Princesses

Valérie Mréjen / France / 2013 / Documentaire animé / 05 min 19

« C’est quoi une héroïne ? »

Des enfants répondent face caméra à des questions sur le cinéma et les personnages féminins et parlent des films qu’ils aiment.

Irinka et Sandrinka

Jean-Charles Finck, Sandrine Stoïanov / France / 2007 / Documentaire animé / 16 min 30

Cinquante ans séparent Irène et Sandrine. L’une, issue de la noblesse russe, a vécu la chute du régime, l’absence d’un père exilé, l’accueil dans une famille d’adoption. L’autre a grandi en passant son temps à recomposer dans ses jeux d’enfant le monde d’une Russie de conte de fées.

Nadira et la mauve

Marie-Joe Long, Sabine Allard / France / 2013 / Documentaire animé / 3 min

C’est l’histoire d’une habitante du quartier de la Busserine, qui a une relation particulière avec une plante sauvage qui pousse partout entre les interstices des trottoirs de Marseille : la mauve…

Farida et la vigne

Marie-Joe Long, Sabine Allard / France / 2013 / Documentaire animé / 3 min 08

Farida Azzouz a rencontré Madilla dans son enfance, une voisine palestinienne venue s’installer dans son petit village en Algérie. Auprès d’elle, elle découvre la recette des feuilles de vignes farcies et la richesse du partage.

Ginette

Benoit Allard, Marine Laclotte / France / 2013 / Documentaire animé / 3 min 45

Ginette a grandi à la ferme, dans une famille d’agriculteur. Elle l’est elle-même devenue. Et aujourd’hui, elle nous parle de son expérience de petite fille, de femme et de mère.

