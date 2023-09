Cet évènement est passé [ATELIER] ANIMAUX INVISIBLES Maison Folie Moulins Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord [ATELIER] ANIMAUX INVISIBLES Maison Folie Moulins Lille, 9 septembre 2023, Lille. [ATELIER] ANIMAUX INVISIBLES

Samedi 9 septembre, 15h00 Maison Folie Moulins Gratuit

Maison Folie Moulins

Sam. 09 Septembre | 15H – 17H

Gratuit en lien avec l’exposition « Filtre Magique »

Dès 10ans De et par Mercedes Klausner, à l’origine de l’exposition qui met en lumières ces femmes oubliées ou méconnues à retrouver du 06 au 24 septembre à la MFM ! *Sur l’atelier*

« Je souhaite initier les enfants et les familles au dispositif de dévoilement des dessins que j’utilise dans le cadre de mon projet. Une technique simplifiée à l’usage du public sera présentée.

Dans cet atelier, nous travaillerons sur des animaux en voie de disparition. Matériaux utilisés :

Plaques de plexiglas (de remploi) 12,3×16,5cm / Vernis écologique / Pinceaux / papier de verre (de remploi) / Pointes sèches

Réservations au 03 20 95 08 82 du mercredi au dimanche de 14h à 19h Maison Folie Moulins 47 rue d'Arras Lille

