[CONFÉRENCE] HISTOIRE DE L’ART, HISTOIRE DE VOIR Maison Folie Moulins Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord [CONFÉRENCE] HISTOIRE DE L’ART, HISTOIRE DE VOIR Maison Folie Moulins Lille, 6 septembre 2023, Lille. [CONFÉRENCE] HISTOIRE DE L’ART, HISTOIRE DE VOIR Mercredi 6 septembre, 15h00 Maison Folie Moulins Sur réservation [CONFÉRENCE] HISTOIRE DE L’ART, HISTOIRE DE VOIR

Maison Folie Moulins

Mer. 06 septembre | 15H – 16H

Gratuit / Accès sur réservation L’historienne de l’art Isabelle Lefebvre animera une conférence sur la collection Masurel du musée du LaM, à l’occasion de ses 40 ans d’existence. Elle présentera 5 chefs-œuvres, disponibles dans les playlists du Musée numérique, d’artistes tels que Picasso, Modigliani, Miro, Van Dongen et Klee. Rendez-vous mercredi 06 septembre à partir de 15h !

À partir de 8 ans (les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte) Réservations au 03 20 95 08 82 du mercredi au dimanche de 14h à 19h. Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-06T15:00:00+02:00 – 2023-09-06T16:00:00+02:00

2023-09-06T15:00:00+02:00 – 2023-09-06T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Maison Folie Moulins Adresse 47 rue d'Arras Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Maison Folie Moulins Lille

Maison Folie Moulins Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/