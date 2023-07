[ATELIER] VOYAGE NUMÉRIQUE DANS LE PATRIMOINE Maison Folie Moulins Lille, 30 août 2023, Lille.

[ATELIER] VOYAGE NUMÉRIQUE DANS LE PATRIMOINE Mercredi 30 août, 15h00 Maison Folie Moulins Gratuit

[ATELIER] VOYAGE NUMÉRIQUE DANS LE PATRIMOINE

Maison Folie Moulins

Mer. 30 août | 15H – 17H

Gratuit / Accès sur réservation (au musée numérique de 15h à 16h puis visite street art de 16h à 17h)

Lors de cet atelier les participants découvriront des ressources en ligne telles que des visites virtuelles mettant en valeur le patrimoine et les expositions en réalité virtuelle. Ils pourront également explorer des cartes interactives, comme la carte des œuvres de street art de la Ville de Lille, pour ensuite créer leur propre guide interactif en utilisant des outils numériques tels que Google Maps, lors d’une visite du quartier Moulins. À la fin de l’atelier, les participants présenteront leurs guides interactifs et discuteront de l’importance de préserver le patrimoine culturel. Cet atelier encourage les participants à explorer et à partager le patrimoine culturel grâce aux outils numériques.

Rendez-vous mercredi 30 août à partir de 15h !

Tout public, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-30T15:00:00+02:00 – 2023-08-30T17:00:00+02:00

2023-08-30T15:00:00+02:00 – 2023-08-30T17:00:00+02:00