[ATELIER] PIXEL ART : De la rue au Musée

Maison Folie Moulins

Mer. 23 août | 14H30 – 16H30

Gratuit / Accès sur réservation

Au cours de cet atelier avec MifaMosa et sa team, vous allez penser carré ! En reproduisant la jeune fille à la perle et Mona Lisa, c’est un clin d’œil au monde de l’art que nous allons créer.

Durant cet atelier, une illustration de rue sera également réalisée par l’ensemble des participant.es, qui avec un peu de patience finiront par admirer leur œuvre dans une rue de France (surprise) !

Jeu concours ! Une table avec du matériel supplémentaire vous permettra également de réaliser votre propre illustration de rue. À la fin de cet atelier, MifaMosa et sa team en sélectionneront une. Pour être choisi, humour, imagination et créativité doivent être au rendez-vous ! La personne gagnante recevra une photo d’une illustration de rue dédicacée.

Rendez-vous mercredi 23 août à partir de 14h30 !

À partir de 7 ans, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Maison Folie Moulins 47 rue d'Arras Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-23T14:30:00+02:00 – 2023-08-23T16:30:00+02:00

