Sam. 19 & 26 août | 14H – 19H

Gratuit LeonarBOT de V1nc1, une I.ntelligence A.rtificielle créée dans le but de peindre de magnifique fresque est devenue hors de contrôle et sème la zizanie à la Maison Folie. Viens nous aider grâce à tes talents artistiques pour venir créer une fresque collaborative avec l’ensemble des participants. Tu sera accompagné par l’artiste illustrateur Morgan the Slug qui sera là pour te guider durant tout l’atelier. Pas besoin de savoir dessiner : enfants, adultes et androides sont les bienvenus ! Rendez-vous samedi 19 et 26 août à partir de 15h !

Tout public, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T14:00:00+02:00 – 2023-08-19T19:00:00+02:00

