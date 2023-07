Un été à la Maison Folie Moulins : PANIC 15 Maison Folie Moulins Lille, 18 août 2023, Lille.

Un été à la Maison Folie Moulins : PANIC 15 Vendredi 18 août, 19h00 Maison Folie Moulins Entrée Libre

panic 15

soirée indie

éric, jérémy et jo

C’est dans le cadre de programmation estivale de la Bulle en Folie que se déroule la quinzième édition de Panic. Eric, Jeremy et Jo, présents en plein cœur de l’été, pour te faire danser sur tes artistes indie pop préférés ! Et comme Panic rime avec Bavik, c’est forcément immanquable ! Viens frère !

Si tu es habitué.e tu entendras et tu danseras (sûrement) avec :

blur / buzzcocks / charlatans / the cure / depeche mode / happy mondays / james / jesus and mary chain / joy division / my bloody valentine / new order / oasis / omd / primal scream / pulp / the smiths / supergrass et bien d’autres…

(don’t hang the dj)

—

infos pratiques :

vendredi 18 août 2023

19:00/02:00

entrée gratuite

Maison Folie Moulins 47 rue d'Arras Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-18T19:00:00+02:00 – 2023-08-18T23:59:00+02:00

