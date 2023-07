Un été à la Maison Folie Moulins – Supa ! Maison Folie Moulins Lille, 4 août 2023, Lille.

Un été à la Maison Folie Moulins – Supa ! Vendredi 4 août, 19h00 Maison Folie Moulins Entrée Libre

[UN ÉTÉ À LA MFM] SUPA

Maison Folie Moulins

Ven. 04 Août | Dès 19h

Gratuit

Pour cet été 2023, la Maison Folie Moulins et la Bulle Café s’associent pour vous proposer des animations gratuites tous les week-ends jusque fin Août.

Pour ce 04 août, on vous propose le concert des SUPA !

Nocturne de la Micro-Folie [Mini-Lab + Musée Numérique] jusque 21h

VISITES OLFACTIVES INÉDITES ! Quand les fragrances s’invitent aux maisons Folie, la magie opère. Venez découvrir l’histoire des Maisons Folie à travers un voyage olfactif et une visite interactive. Entre passé et présent la MFM n’aura plus de secret pour vous !

Maison Folie Moulins 47 rue d'Arras Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-04T19:00:00+02:00 – 2023-08-04T23:59:00+02:00

