Nord Un été à la Maison Folie Moulins : Stranded Horse (solo) Maison Folie Moulins Lille, 28 juillet 2023, Lille. Un été à la Maison Folie Moulins : Stranded Horse (solo) Vendredi 28 juillet, 19h00 Maison Folie Moulins Entrée Libre Pour cette soirée particulière, nous avons le plaisir d’accueillir Stranded Horse en concert.

– STRANDED HORSE –

https://www.strandedhorse.com/

Et toujours Gratuit ! En plus du concert, retrouvez la Micro-Folie en mode nocturne !

2023-07-28T19:00:00+02:00 – 2023-07-28T23:59:00+02:00

