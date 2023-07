[CONFÉRENCE] L’ÉGYPTE DANS LA POP CULTURE Maison Folie Moulins Lille, 26 juillet 2023, Lille.

Mer. 26 juillet | 15H – 17H

Gratuit / Accès sur réservation

Que ce soit au cinéma, à la télévision ou sur les plateformes de distribution d’œuvres visuelles (Netflix, Prime video…), la figure du héros fait partie de notre quotidien. Il peut s’agir d’un personnage vivant dans un monde médiéval et fantastique (chez Tolkien ou dans Game of Thrones), d’un être doté de pouvoirs extraordinaires dans un univers plus actuel (Spider-Man ou Harry Potter) ou encore venir de l’espace (Thanos ou Captain Marvel). Les XXe et XXIe siècles ont connu un fort développement de créations dans lesquelles s’épanouissent des héros bien différents des spectateurs et qui les emmènent dans des mondes impossibles. Pourtant, tous les comics, les séries télévisées et les films ne sont pas des nouveautés.

Déjà dans l’Antiquité, nos prédécesseurs imaginaient des aventures avec des divinités, des héros et des monstres et seul le format a changé. Il apparaît en effet que de nombreux points communs, plus ou moins explicites, peuvent être listés entre les superhéros et les demi-dieux : Wonder Woman est un lointain écho des Amazones, les Dothrakis sont des centaures, etc. C’est ainsi que, loin d’être un simple divertissement, les créations contemporaines conduisent, quasiment, le spectateur assis dans un amphithéâtre d’un cinéma à la même place qu’un citoyen grec écoutant les aventures d’Ulysse !

Rendez-vous mercredi 26 juillet à partir de 15h !

À partir de 8 ans, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

