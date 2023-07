Un été à la Maison Folie Moulins : Soirée Latino avec Sabor Latino Maison Folie Moulins Lille, 22 juillet 2023, Lille.

Un été à la Maison Folie Moulins : Soirée Latino avec Sabor Latino 22 et 23 juillet Maison Folie Moulins Entrée Libre

Pour célébrer l’été et les beaux jours, Sabor Latino s’empare de la Maison Folie Moulins pour embraser la piste ! Caliente…

Des initiations aux danses latines sont prévues avec Ardelis Font, danseur professionnel cubain, fondateur de la danse latine dans le Nord et professeur de danse au Conservatoire de Lille !

Venez vous déhancher sur les rythmes latinos

Ouvert à tous et à toutes Ardelis Font (Saborlatino-lille)

Sabor Latino, la magie de faire danser

Animations dès 19h et jusque 01h.

Et toujours Gratuit !

Maison Folie Moulins 47 rue d'Arras Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T19:00:00+02:00 – 2023-07-22T23:59:00+02:00

2023-07-23T00:00:00+02:00 – 2023-07-23T01:00:00+02:00