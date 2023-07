Cet évènement est passé Un été à la Maison Folie Moulins : spectacle d’improvisation et jeux anciens Maison Folie Moulins Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Un été à la Maison Folie Moulins : spectacle d’improvisation et jeux anciens Maison Folie Moulins Lille, 21 juillet 2023, Lille. Un été à la Maison Folie Moulins : spectacle d’improvisation et jeux anciens 21 et 22 juillet Maison Folie Moulins Entrée Libre Au programme de cette soirée unique à la Maison Folie Moulins :

– un spectacle d’impro de la troupe Impropulsion

– une installation dans la cour et le jardin de jeux anciens par l’équipe de Wellouej

Animations dès 19h et jusque 01h

Le tout est gratuit ! Maison Folie Moulins 47 rue d'Arras Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T19:00:00+02:00 – 2023-07-21T23:59:00+02:00

