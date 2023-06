WEEK-END FOLIE ! – LA NATURE EN FOLIE Maison Folie Moulins Lille, 8 juillet 2023, Lille.

WEEK-END FOLIE ! – LA NATURE EN FOLIE 8 et 9 juillet Maison Folie Moulins Gratuit

Week-End Folie !

LA NATURE EN FOLIE

Maison Folie Moulins

Sam. 08 & Dim. 09 juillet

Gratuit

>> Samedi 08 Juillet <<

[CONCERT] Fanfare Zwazo | In illo Tempore

14h30 [30min.] & 16h & 18h [45min.]

Dans la cour de la Maison Folie Moulins, une fanfare du style musiques des îles, créoles qui remplira le lieu de vie !

[ATELIER] Création de cadre à insectes

15h-18h | Mini-Lab

Créez vos cadres et épinglez-y un insecte ! Rassurez-vous, si vous créez le cadre, vous créez également l’insecte à épingler. Repartez avec vos créations !

[CONTE] La femme sauvage | Métalu A Chahuter

17h

De conte en conte, depuis le cercle polaire jusqu’à la frontière du désert mexicain, la narratrice compose un étrange récit, à la fois sensible et poétique. Alternant lecture et manipulation d’objets, elle finit elle-même par se métamorphoser en une créature, révélant ainsi sa propre part sauvage.

[MUSIQUE] Le Sound Bike

19h – 22h

Un triporteur à énergie solaire avec une sono embarquée, c’est le very good trip’ !

>> Dimanche 02 Juillet <<

[ATELIER] Création de Macramé

15h-18h | Mini-Lab

Envie de créer votre propre macramé pour plantes ? Profitez de cet atelier pour embellir votre lieu de vie !

[SPECTACLE] L’arbre et l’oiseau | Cie Le Fil à la patte

16h30

Sur un triporteur, deux voyageurs accompagnés de leur inséparable corbeau tentent de sauver un arbre, le dernier de son espèce. Ils ont rendez-vous avec le « Conseil des mini-super-héros » de la Nature.

[SPECTACLE] WD40

17h30 [45min.]

Dans l’esprit des chansonniers de rue et de la culture populaire, Walter et Denis vont au contact direct du public pour chanter la joie de vivre et créer des moments de convivialité et de partage en toute simplicité. Un spectacle musical et humoristique, simple, vrai et participatif !

Réservations au 03 20 95 08 82 du mercredi au dimanche de 14h à 19h.

Billetterie sur place 1h avant la représentation par espéce ou chèque.

Maison Folie Moulins 47 rue d’Arras Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T14:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00

2023-07-09T14:00:00+02:00 – 2023-07-09T19:00:00+02:00