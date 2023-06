Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Nord Mix Myself and I – Flow et maison Folie Moulins maison Folie moulins Lille, 7 juillet 2023, Lille. Mix Myself and I – Flow et maison Folie Moulins Vendredi 7 juillet, 19h00 maison Folie moulins Gratuit – Accès Libre En bonne résolution de début d’été, direction la cour idyllique de la maison Folie pour tester vos plus beaux mooves. Cette année encore, le Flow et la @mfmoulins unissent leurs forces pour une soirée de clôture de saison grand format.

Au programme, DJ Pass (Lille), Jurassik Mark (Be) et en point d’orgue DJ Abdel (Fr) pour s’ambiancer au sons des meilleurs classiques Hip-hop, soul, funk….

? Vendredi 7 juillet – 19h

2023-07-07T19:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:30:00+02:00

