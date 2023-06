WEEK-END FOLIE ! – LA COULEUR DANS TOUS SES ÉTATS Maison Folie Moulins Lille Catégories d’Évènement: Lille

WEEK-END FOLIE ! – LA COULEUR DANS TOUS SES ÉTATS

1 et 2 juillet

Gratuit | Spectacle 5/3/2€

Sam. 01 & Dim. 02 juillet

Gratuit | Spectacle 5/3/2

D’abord un spectacle, Multicolore, puis la couleur s’installe dans la Maison Folie. Ateliers de création de tote bag en couleur, de cartes à gratter, des activités en lien avec la couleur au Musée Numérique ou encore un DJ set [Nodread] avec cette unique thématique à la Bulle Café ! >> Samedi 1er Juillet << [SPECTACLE JEUNE PUBLIC] Multicolore | Cie En Attendant La Marée

10h & 16h30 [25min.] | 5/3/2€ | Dès 18 mois.

BLANC, vit heureux dans son monde blanc sans connaître la saveur

des couleurs. Jusqu’au jour ou un étranger, MULTICOLORE, vient

emménager dans la maison d’en face. L’arrivée de ce dernier va

chambouler le quotidien rangé de BLANC.

[ATELIER] Création de cartes à gratter

15h-18h en continu

Profiter du spectacle pour créer vos propres cartes à gratter au Mini-Lab ! >> Dimanche 02 Juillet << [ATELIER] Création de Tote Bag en chutes de Flex

15h-18h en continu

Créez des Tote Bag uniques en utilisant des chutes e Flex au Mini-Lab !

[DJ SET] Nodread à La Bulle Café

15h-19h

Profitez d’un DJ Set spécifique à la thématique du week-end !

Titre, artiste, parole, pochette d’album, … Tout ce qui est en lien avec la couleur sera mixé pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Un moyen de finir musicalement ce week-end thématique dans un moment convivial à La Bulle Café ! Réservations au 03 20 95 08 82 du mercredi au dimanche de 14h à 19h.

Billetterie sur place 1h avant la représentation par espéce ou chèque.

Réservations au 03 20 95 08 82 du mercredi au dimanche de 14h à 19h.

Billetterie sur place 1h avant la représentation par espéce ou chèque.

*les mineurs doivent toujours être accompagnés d'un adulte

Maison Folie Moulins
47 rue d'Arras
Lille 59000 Lille-Moulins
Nord Hauts-de-France

2023-07-01T10:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:00:00+02:00

