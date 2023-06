WEEK-END FOLI maison Folie Moulins Lille, 24 juin 2023, Lille.

Week-End Folie !

FÊTE DE LA MUSIQUE DES ENFANTS

Maison Folie Moulins

Sam. 24 & Dim. 25 juin

Gratuit

Sam. & Dim. – 15h à 18h |

Créez des instruments de musique au Mini-Lab, participez aux ateliers percussions urbaines et lutherie sauvage.

➡️ Atelier MAO : Dès 10 ans [45min] : La M.A.O est partout, à la croisée de nombreuses esthétiques musicales (électro, RAP, etc.). Entre art urbain et culture numérique, l’atelier de Musique Assistée par Ordinateur est un outil éducatif au service de la créativité des participant·e·s. Cet atelier permet à chacun de créer des mélodies et rythmiques en manipulant les sons, les instruments et sa voix à l’aide de logiciels adaptés.

➡️ Atelier Lutherie : Dès 5 ans Fabriquez avec vos participant·es des instruments singuliers à partir d’objets détournés et de matériaux de récupération. Une flûte en PVC, des maracas à partir de bouteilles en plastique ou encore un djembé avec un pot en terre cuite !

Un instrumentarium qui permet à chacun de découvrir la pratique musicale de façon accessible et ludique tout en mettant en pratique ses talents de bricoleur ! De plus, les adultes pourront également créer des instruments plus complexes selon leurs préférences et compétences.

➡️ Atelier percussions urbaines : Dès 7 ans [45 min.] Les participants auront l’occasion de s’initier à différentes pratiques percussives, dont les percussions corporelles, les percussions brésiliennes et les percussions urbaines.

En tapant sur leur corps, les enfants créeront une partition musicale ludique lors des percussions corporelles. Ils plongeront ensuite dans l’univers rythmique du Brésil en découvrant les instruments de la Batucada lors des percussions brésiliennes. Enfin, ils transformeront des objets du quotidien en instruments de percussion créatifs lors des percussions urbaines.

Sam. – 16h 30 | De deux choses lune – Cie La Vache Bleue

Conte, rock et comptines | Tout public à partir de 6 ans [50 min.]

« C’est toi qui raconte ?

Ou bien c’est moi qui chante ?

En tout cas, c’est un tour de contes…

A moins que ce ne soit un tour de chant…

Ou l’inverse…

Des comptines en cascade, des contes de randonnées, le tout en musique. Des petites histoires pour les petits bouts, un zeste d’humour et beaucoup d’entrain…

Ce sont « de deux choses lune », et l’autre c’est le soleil… »

De et avec Marie Prete et Guillaume Leclercq. Musiques : Guillaume Leclercq. Mise en scène : Jean-Christophe Viseux.

