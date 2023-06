WEEK-END À LA MAISON FOLIE MOULINS !!! maison Folie Moulins Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

21H : HOMMAGE À OUM KALTHOUM avec Nadia Hathroubi-Safsaf & Chadia Loueslati

22H : ARABIC DANCEFLOOR – DJ SET ELECTRO ORIENTAL par Mehmet A.

Réservations : https://t.ly/cG9oX >>> SAMEDI 17 JUIN 16H : LES HOMMES SONT DES RIDEAUX avec Samira El Ayachi & Kamal Lmimouni Au Oud

Réservations : https://t.ly/j4Tc

17h15 : LUTTER, LUTTER ET INVENTER DES FINS HEUREUSES… : Avec Fabienne Lauret & Coline Pierré

Réservations : t.ly/zYTw8

18H30 : ÉCRIRE DANS LE BATTEMENT DU MONDE avec Alain Mabanckou & lectures de Solo Gomez

Réservations : https://t.ly/gQC4f 20H : CONCERT : ETHNOPHONICS >>> DIMANCHE 18 JUIN 11h & 15h30 : RESPIRER C’EST RÉSISTER avec Thierry Duirat

Réservations : https://t.ly/YqP7

11H40 : PARTIR / EMBRASSER LE LOINTAIN avec Catherine Poulain & Volodia Petropavlosky

Réservations : https://t.ly/Q8N7

15H : «T’AS PAS UNE GUEULE À FOIE GRAS». Un film de Nadia Bouferkas & Sidonie Hadoux (5émin. Tribu Documentaires)

Réservations : https://t.ly/xcaF

16h30 : Lectures au jardin par les auteur.ices des Hauts-De-France. Avec Cécile Richard, Law, Jean-Marc Flahaut, MC Metis, Dominique Quelen & Samira El Ayachi

16h30 : Lectures au jardin par les auteur.ices des Hauts-De-France. Avec Cécile Richard, Law, Jean-Marc Flahaut, MC Metis, Dominique Quelen & Samira El Ayachi

18H : Soirée de clôture avec HK [membre des Saltimbanks] maison Folie Moulins 47 rue d'Arras Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

