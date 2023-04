La route de la bière : tournée générale ! Maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

La route de la bière : tournée générale ! Maison Folie Moulins, 10 juin 2023, Lille. La route de la bière : tournée générale ! Samedi 10 juin, 14h30 Maison Folie Moulins 25 € La bière fait partie intégrante du développement de la métropole. Les traces de cet héritage sont encore bien visibles aujourd’hui. Avec cette visite, plongez dans l’effervescence d’une activité bien vivante, comme en témoignent les nombreuses micro-brasseries implantées sur le territoire.

Vous parcourrez la route de la bière en car panoramique, avec différents arrêts pour découvrir l’histoire brassicole de la métropole, mais aussi pour déguster les productions de certains brasseurs locaux (avec modération bien sûr !).

Plusieurs arrêts sont au programme, avec notamment : la brasserie Heineken à Mons-en-Barœul,

la brasserie artisanale Les Tours du Malt à Hem (avec dégustation)

le bar La Mousse Touch’ à Lille (avec dégustation) Date : samedi 10 juin, de 14h30 à 18h00

Date : samedi 10 juin, de 14h30 à 18h00

Tarif : 25 € Maison Folie Moulins 47 rue d'Arras Lille

2023-06-10T14:30:00+02:00 – 2023-06-10T18:00:00+02:00

biere heritage Brasserie « Les Tours du Malt »

