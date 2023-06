RENDEZ-VOUS AUX JARDINS maison Folie Moulins Lille, 3 juin 2023, Lille.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Maison Folie Moulins

Sam. 03 & Dim. 04 juin

Gratuit

*SAMEDI 03 JUIN*

14h30 > 18h30 : le mini-lab accueillera petits et grands pour un atelier autour de la nature et des fleurs.

14h30 > 17h30 : Des ateliers de cirque à destination du jeune public par le CRAC de Lomme [Dès 4 ans]

17h30 : spectacle « entre le Zist et le Geste »** de la Compagnie Cirque Content Pour Peu [Dès 5ans | 45min]

19h : série de 3 concerts en semi acoustique 0 carbone avec la Cie Avant Post [40min chacun]

le bar bulle sera ouvert suivi d’un dj set à 21h30 jusque minuit

*DIMANCHE 04 JUIN*

11h : cours de yoga par le Souffle [30min]

14h30 > 18h30 : le mini-lab accueillera petits et grands pour des ateliers construction de cabanes d’oiseaux en mode récup !

16h : spectacle « entre le Zist et le Geste »** de la Compagnie Cirque Content Pour Peu [Dès 5ans | 45min]

Des ateliers de cirque à destination du jeune public seront proposés de 14h30 à 16h puis de 17h à 18h30 par le CRAC de Lomme [Dès 4ans]

le bar bulle sera ouvert dès 14h30 jusque 19h.

**Entre le zist et le zest c’est ménager la chèvre et le chou, être mi figue mi raisin…

Un bon point de départ pour deux acrobates désorientés qui, soudain, sont pris d’un terrible doute.

Est-ce le bon zeste, la bonne figure ? Le cinéma muet et burlesque de Charlie Chaplin n’est pas loin, les situations absurdes se bousculent, les malentendus s’enchaînent de manière loufoque car il faut continuer coûte que coûte.

Alors on invente, on dérive, on rebondit. Et on rit !… »

