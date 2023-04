NE VOIS-TU RIEN VENIR? maison Folie Moulins Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

NE VOIS-TU RIEN VENIR? maison Folie Moulins, 13 avril 2023, Lille. NE VOIS-TU RIEN VENIR? 13 – 15 avril maison Folie Moulins 10 / 6 € NE VOIS-TU RIEN VENIR? Cie Sens Ascensionnels Maison Folie Moulins

Jeu. 13 & Ven. 14 avril – 19h30

Sam 15 avril – 19h

10/6 € Une sœur, une mère, une femme doit annoncer à sa cadette que son fils est parti au djihad. Elle retarde au maximum cet aveu pour gagner du temps sur le temps de bonheur de celle qui ne sait rien. À travers le lien étroit entre ces deux sœurs, Christophe Moyer interroge les responsabilités de chaque individu dans ce phénomène qui bouleverse notre société.

Et nous concerne tous et toutes. Billetterie sur place 1h avant la représentation par espéce ou chèque.

Réservations au 03 20 95 08 82 [Maison Folie Moulins] du mercredi au dimanche de 14h à 19h. maison Folie Moulins 47 rue d’Arras Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T19:30:00+02:00 – 2023-04-13T21:00:00+02:00

2023-04-15T19:00:00+02:00 – 2023-04-15T20:30:00+02:00 Cie Sens Ascensionnels

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu maison Folie Moulins Adresse 47 rue d'Arras Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville maison Folie Moulins Lille

maison Folie Moulins Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

NE VOIS-TU RIEN VENIR? maison Folie Moulins 2023-04-13 was last modified: by NE VOIS-TU RIEN VENIR? maison Folie Moulins maison Folie Moulins 13 avril 2023 lille maison Folie Moulins Lille

Lille Nord