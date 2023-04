APPELEZ-MOI MADAME | Cie No man’s land maison Folie Moulins Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

APPELEZ-MOI MADAME | Cie No man’s land maison Folie Moulins, 7 avril 2023, Lille. APPELEZ-MOI MADAME | Cie No man’s land Vendredi 7 avril, 20h00 maison Folie Moulins 10/6 € dès 13ans [Spectacle] »APPELEZ-MOI MADAME » | Cie

Maison Folie Moulins

Ven. 07 Avril : 20h

10€/6€ [danse/théâtre/chant]

»Appelez-moi Madame » raconte un enterrement de vie de jeune fille : une fête. Avec tous les atours de la consensualité : karaoké, shots, strip-teaser, déguisements, Beyoncé… Mais à force de débordements collectifs, les singularités de ces trois femmes et de cet homme émergent. Alors, sous les clichés de cet enterrement si particulier, apparaît l’étrangeté de ce rituel de passage.

Le tout est orchestré par la chorégraphe Leïla Gaudin. Réservations possibles au 0320950882 [mer.-dim. 11h-19h] Plus d’informations : https://www.no-man-s-land.com/ maison Folie Moulins 47 rue d’Arras Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c [{« link »: « https://www.no-man-s-land.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T20:00:00+02:00 – 2023-04-07T21:30:00+02:00

2023-04-07T20:00:00+02:00 – 2023-04-07T21:30:00+02:00 Cie no man’s land

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu maison Folie Moulins Adresse 47 rue d'Arras Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville maison Folie Moulins Lille

maison Folie Moulins Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

APPELEZ-MOI MADAME | Cie No man’s land maison Folie Moulins 2023-04-07 was last modified: by APPELEZ-MOI MADAME | Cie No man’s land maison Folie Moulins maison Folie Moulins 7 avril 2023 lille maison Folie Moulins Lille

Lille Nord