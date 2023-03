NOUS SOMMES LA BELLE JOURNÉE | Marc Hellebois maison Folie Moulins Lille Catégories d’Évènement: Lille

NOUS SOMMES LA BELLE JOURNÉE | Marc Hellebois
29 mars – 16 avril
maison Folie Moulins, Lille

Du 29 mars au 16 avril.

Mer. – Dim. | 14h – 19h

️GRATUIT Vernissage le 29 mars à 18h.

Retrouvez la programmation à la fin de la description ⬇️ À l’invitation de l’association Gem Labellejournee Marc Helleboid est venu à la rencontre des membres du Groupe d’Entraide Mutuelle [GEM] . C’est une approche frontale de l’être humain qui permet l’expérience du face à face avec le public. Après un an de familiarisation par les échanges et les non-dits, chaque personne va se ‘ révéler ’, présentant parfois une fragilité, parfois une force. Cette démarche est également une aventure collective. Le groupe, dans sa diversité, permet de dépasser les épreuves de la vie. Sans signe distinctif, les adhérents, les salariés et les partenaires de l’association se présentent à nous pour témoigner de cet espace inclusif où chacun ose donner à voir une part de soi. Programmation des événements :

Sam. 01/04 – 16h | Conférence Rencontre Echanges avec les membres du GEM

Sam. 08/04 – 16h | Conférence Marc Helleboid : pour une photographie de l’engagement. L’image de la rencontre.

Dim. 09/04 – 14h-16h | Studio photo ludique : venez poser avec votre objet fétiche !

Sam. 15/04 – 14h-16h | Par Marc Helleboid La photographie sociale Jacob Riis, Lewis Hine, Dorothea Lange (photographie américaine) jusqu'à August Sander et Diane Arbus.

Avec le soutien du Département du Nord, de la Maison Folie Moulins et de la Ville de Lille

