Musée Numérique — Playlist d’Isabelle Lefebvre maison Folie Moulins Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Musée Numérique — Playlist d’Isabelle Lefebvre maison Folie Moulins, 18 mars 2023, Lille. Musée Numérique — Playlist d’Isabelle Lefebvre Samedi 18 mars, 16h00 maison Folie Moulins

Entrée Libre Venez découvrir une sélection d’œuvres du LAM de Villeneuve d’Ascq, animé par Isabelle Lefebvre, conférencière en Histoire de l’Art. Le Samedi 18 mars 2023 de 16h à 17h. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Qu’est-ce que le Musée Numérique, partie intégrante de la Micro-Folie de la Maison Folie Moulins ? Partez à la découverte d’une collection riche de milliers d’oeuvres. Munissez-vous d’une tablette numérique pour interagir avec l’œuvre qui retient votre attention, découvrir son histoire et jouer avec elle. Au fil de vos envies, vous pourrez découvrir des tableaux, des sculptures, mais aussi des contenus musicaux et scientifiques.

Chaque semaine, une des trois collections est à explorer au sein du Musée numérique. (Grands musées et instituts nationaux | La collection des Hauts de France | La collection Résidences Royales Européennes) maison Folie Moulins 47 rue d’Arras Lille Lille 59000 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T15:00:00+00:00 – 2023-03-18T16:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu maison Folie Moulins Adresse 47 rue d'Arras Lille Ville Lille lieuville maison Folie Moulins Lille Departement Nord

maison Folie Moulins Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Musée Numérique — Playlist d’Isabelle Lefebvre maison Folie Moulins 2023-03-18 was last modified: by Musée Numérique — Playlist d’Isabelle Lefebvre maison Folie Moulins maison Folie Moulins 18 mars 2023 lille maison Folie Moulins Lille

Lille Nord