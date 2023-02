Atelier Danse en famille, moment de partage – La paillette Cie maison Folie Moulins, 18 mars 2023, Lille.

Atelier Danse en famille, moment de partage – La paillette Cie Samedi 18 mars, 16h00 maison Folie Moulins

Gratuit sur réservation

Dans le cadre de la semaine de la petite enfance, la Maison Folie Moulins accueille le spectacle « Regarde, ça brille ! » et son atelier associé.

Venez vivre un moment de complicité partagée, tout en douceur et en joie. Un peu festif aussi parce que ça fait du bien dans son son corps et dans son cœur!

L’artiste vous proposera une découverte et une exploration de différentes matières et de différents mouvements de corps en passant par une observation et une écoute de différentes boîtes à musique à l’origine du spectacle

maison Folie Moulins 47 rue d’Arras Lille Lille 59000 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T15:00:00+00:00 – 2023-03-18T16:30:00+00:00