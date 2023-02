Regarde, ça brille ! – La paillette Cie maison Folie Moulins Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Regarde, ça brille ! – La paillette Cie maison Folie Moulins, 18 mars 2023, Lille. Regarde, ça brille ! – La paillette Cie Samedi 18 mars, 09h30, 10h30 maison Folie Moulins

Gratuit sur réservation Dans le cadre de la semaine de la petite enfance, la Maison Folie Moulins accueille le spectacle « Regarde, ça brille ! » et son atelier associé. Au fur et à mesure du spectacle, les enfants partagent avec elle ses découvertes et ses expérimentations. Une invitation à la contemplation, un temps suspendu… Représentation accompagnée d’un temps participatif pour prolonger le spectacle et permettre aux enfants de vivre un moment privilégié de découvertes sensorielles à travers le jeu, la danse, la manipulation et l’observation de différentes matières. maison Folie Moulins 47 rue d’Arras Lille Lille 59000 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T08:30:00+00:00 – 2023-03-18T10:15:00+00:00

