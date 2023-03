TU MUES TU MEURS !(?)! maison Folie Moulins, 17 mars 2023, Lille.

« Tu mues, tu meurs… C’est le titre! C’est l’histoire de A. C’est l’histoire de F. C’est l’histoire de deux identités qui se construisent en parallèles et qui finissent par se rejoindre en un seul point.»

Pour sa deuxième création, Forbon N’Zakimuena, s’aventure de plus en plus sur la route des histoires, tout en déployant sa musicalité, en duo sur scène avec le musicien Adam Carpels.

Tout commence par une rencontre avec l’adolescence, la sienne et celle de jeunes d’aujourd’hui dont il a recueilli la parole. Son récit retrace les métamorphoses de cette période aussi difficile qu’enthousiasmante et nous ouvre les portes de cet entre-deux, qui relie l’enfance et la maturité. Une autofiction en 4 « R » : Récit, Rap, Radio et Reportages.

La confiance en soi, c’est croire en ses capacités et ses ressources pour affronter une situation particulière. L’estime de soi, c’est reconnaître sa propre valeur en tant que personne.

On ne manque pas de confiance lorsqu’on maitrise quelque chose. Mais notre estime de nousmêmes peut être médiocre, en raison d’une expérience sociale, familiale, affective troublée et/ou difficile. La confiance en soi est un acte. L’estime de soi est un sentiment. C’est ce sentiment qui sera au coeur de ce spectacle.

maison Folie Moulins 47 rue d'Arras Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T20:00:00+01:00 – 2023-03-17T22:00:00+01:00

