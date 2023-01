”La Soupe au(x) caillou(x)” – PAN ! (La Compagnie) maison Folie Moulins, 4 février 2023, Lille.

”La Soupe au(x) caillou(x)” – PAN ! (La Compagnie) Samedi 4 février, 15h30 maison Folie Moulins

Solidarité, transmissions et sentiments passent par le biais des légumes transformés en marionnettes puis en soupe à partager avec vous !

maison Folie Moulins 47 rue d’Arras Lille Lille-Moulins Lille 59000 Nord Hauts-de-France

Conte marionnettique

Le spectacle est une adaptation très très libre du conte original

«La Soupe au(x) caillou(x)» qui aborde les thèmes de la solidarité

et de la transmission. Ici, en hommage à sa grand-mère, l’auteure

ravive ses souvenirs d’enfance.

«Pour chaque nouveau légume qu’elle mettait dans la soupe, mémé

inventait une nouvelle histoire.»

Les légumes transformés le temps d’une scène en marionnettes

se prêtent au jeu de la grand-mère. À partir d’ustensiles de

cuisine, deux scénographes-costumiers construisent à vue les

décors et les costumes de ces petits univers sont construits et

projetés en grand sur un écran rappelant curieusement la porte

d’un four…

Et bien entendu, la soupe composée pendant le spectacle est à

déguster à la sortie :

«Mémé disait, la meilleure des soupes c’est celle que l’on partage !»

ℹ Infos pratiques :

A partir de 4 ans

⏲Durée : 45 min

? Maison Folie Moulins, 47 Rue d’Arras, 59000 Lille

? 5/3/2 euros

Billetterie sur place

Texte : Julie Annen / Scénographie, mise en scène, jeu et manipulation : Thibaut De Coster, Charly Kleinermann et Julie Annen / Regards extérieurs : Diana Fontannaz et Viviane Thiébaud / Lumières : Marc Defrise / Consultant réalisation : Eric Bellot / Consultant matériel vidéo : Sébastien Fernandez

Création : PAN! (la compagnie) / Rupille Coproduction : le Théâtre de la Bavette à Monthey – Partenariat : le Théâtre Grand-Champ – Gland / le Centre Culturel de Gembloux et les bibliothèques de St Maurice, Orsières, Crans-Montana, Gland et Monthey / Soutien : Fédération Wallonie-Bruxelles – service du théâtre / Remerciements : Théâtre de la Toison d’Or – Bruxelles.



