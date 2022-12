Dimanche en famille Maison Folie Moulins, 22 janvier 2023, Lille.

Dimanche en famille Dimanche 22 janvier 2023, 14h30, 17h00 Maison Folie Moulins

Tarif plein : 5€ | tarif enfant -12 ans : 2€

Les dimanches en famille reviennent pour la saison 2022-2023 avec encore et toujours un atelier d’initiation aux arts du cirque familial et un spectacle à découvrir tous ensemble.

03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

Cabaret magique – Cie Balles et Pattes

Spectacle familial dès 5 ans. Magie, jonglage, équilibres et contorsions.

Le Cabaret Magique, un spectacle où Roland le magicien vous présentera ses meilleurs tours de magie avec ironie et humour, accompagnée de Fleurine son assistante, aussi anxieuse que farfelue qui enchainera équilibres et contorsions avec le sourire.

Un spectacle familial où les spectateurs deviennent participants (in)volontaires !

Durée : 45 minutes

2 modes de fonctionnement pour les ateliers :

Ateliers ouverts aux fratries (tous âges) : 2 octobre, 4 mars, 2 avril

Ateliers ouverts à 1 parent + 1 enfant (6-12 ans)

Renseignements et réservations pour les ateliers : ecole@lecirqueduboutdumonde.fr

Des places pour les ateliers sont également réservables auprès de nos partenaires

Centre social Marcel Bertrand : 03 20 52 77 34

Association FilaFil : 03 20 32 66 96

Réservations pour les spectacles @ Via la billetterie en ligne Pay Asso

http://lecirqueduboutdumonde.fr/les-dimanches-en-famille/

Tarif plein : 5€ | tarif enfant -12 ans : 2€



