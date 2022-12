FAIS TES CADEAUX [et repars avec !] – Gratuit maison Folie Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

FAIS TES CADEAUX [et repars avec !] – Gratuit maison Folie Moulins, 10 décembre 2022, Lille. FAIS TES CADEAUX [et repars avec !] – Gratuit 10 et 11 décembre maison Folie Moulins

Venez créer vos cadeaux de noël et repartez avec. Assistez à des ateliers, lectures, initiation au cirque ainsi qu’à des moments musicaux. C’est gratuit! (Notre cadeau de noël en avance) maison Folie Moulins 47 rue d’Arras Lille Lille-Moulins Lille 59000 Nord Hauts-de-France

https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c La Maison Folie Moulins passe en mode Noël le week-end du 10 et 11 décembre à l’occasion de « Fais tes cadeaux » ! Sam. 10.12 :14h30-19h Ateliers avec des artistes lillois et associations de quartier

Dégustation de crêpes

Une initiation au cirque 16h – Lecture de contes de Noël avec Swan Blachère

Dès 19h – Harmonie ‘Les Amis Réunis’ sur le thème de noël

20h – 23h30 – Soirée Karaoké, Quizz & Blind Test ! Dim. 11.12 :

14h30-19h Ateliers avec des artistes lillois et associations de quartier

Dégustation de crêpes 16h – Lecture de contes de Noël avec Swan Blachère

