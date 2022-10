[M FESTIVAL] »Baby MacBeth » – Compagnie Gare Centrale maison Folie Moulins, 22 octobre 2022, Lille.

[M FESTIVAL] »Baby MacBeth » – Compagnie Gare Centrale Samedi 22 octobre, 10h00, 16h00 maison Folie Moulins

Un spectacle en vieil anglais pour les bébés et leur famille !

maison Folie Moulins 47 rue d’Arras Lille Lille-Moulins Lille 59000 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://billetterie-spectacles.lille.fr/ »}]

[ M FESTIVAL – P’tit time ! ]

Baby MacBeth – Cie Gare Centrale

Petite forme, théâtre d’acteur, d’objet et de musique

Une libre interprétation inspirée des tragédies, des comédies et

de l’univers de Shakespeare ; un spectacle en vieil anglais pour

les bébés et leur famille.

Roméo et Juliette, Macbeth, Le songe d’une nuit d’été, Le Roi

Lear, Ophélie… Les adultes y retrouvent les intrigues shakespea

riennes tandis que les enfants, vierges de tout cliché, plongent

dans un spectacle à la fois narratif, ludique, poétique et musical

ℹ Infos pratiques :

A partir de 12 mois

⏲Durée : 50 min

Maison Folie Moulins, 45/47 rue d’Arras, Lille

5/3/2 euros

Billetterie : https://billetterie-spectacles.lille.fr/

De et par : Agnès Limbos / Compositions et accompagnement au piano : Joachim Caffonnette / Accompagnement dramaturgique : Sabine Durand / Création lumière : Jean Jacques Deneumoustier / Scénographie : Sophie Carlier / Costumes et chapeaux : Françoise Colpé / Construction : Alexandre Herman / Régie en alternance : Nicolas Thill, Joël Bosmans

Production : compagnie Gare Centrale. Soutiens : Théâtre de la Guimbarde, de la Montagne Magique- Bruxelles / Théâtre de la Licorne – Dunkerque, dans le cadre de la résidence de création et de la SABAM.

Prix de la Critique 2018 (Belgique) dans la catégorie “meilleur spectacle jeune public”



Alice Piemme