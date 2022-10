[M FESTIVAL] « Danse Doudou Danse » – La compagnie préfabriquée maison Folie Moulins, 22 octobre 2022, Lille.

[M FESTIVAL] « Danse Doudou Danse » – La compagnie préfabriquée Samedi 22 octobre, 09h30, 16h30 maison Folie Moulins

Spectacle accessible dès 6 mois. Venez avec et pour vos enfants !

maison Folie Moulins 47 rue d'Arras Lille Lille-Moulins Lille 59000 Nord Hauts-de-France

[M FESTIVAL – P’tit time ! ]

Danse Doudou Danse – La Cie Préfabriquée

Danse, objet & marionnette

Forme poétique et visuelle avec texte et musique, « Danse

Doudou Danse » utilise l’objet et la manipulation de papier kraft

pour questionne sur l’endroit d’où l’on vient et sur celui où l’on

va, l’évolution et le cheminement d’un petit être.

« Au début, au début il n’y avait rien…

Une respiration, un souffle, un petit rien du tout.

Et puis un froissement, un pli, une contraction

Un battement, un ronflement, une caresse

Un déchirement, un écho, une larme,

Et tu es là… »

ℹ Infos pratiques :

A partir de 6 mois

⏲Durée : 30 min

Maison Folie Moulins, 45/47 rue d’Arras, Lille

5/3/2 euros

Billetterie : https://billetterie-spectacles.lille.fr/

Mise en scène et interprétation : Pauline Borras / Scénographie et création lumière : Virgil Kada / Création musicale : Viviane Arnoux et François Michaud / Administration et production : Alexandra Servigne / Crédit photo : La Cie Préfabriquée /

Soutiens : département de l’Oise, la BGE Picardie et le Festival des petites bouilles



