Atelier (RE)sentir maison Folie Moulins, 2 octobre 2022, Lille. Atelier (RE)sentir Dimanche 2 octobre, 15h30 maison Folie Moulins

A partir de 5 ans Réservation conseillée au 03.20.95.08.82 ou par mail : mfmoulins@mairie-lille.fr Jauge de 12 personnes

Viens participer à cet atelier qui laissera ton imagination guider tes sensations !

