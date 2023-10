Cet évènement est passé Atelier Faire en famille : fabrication d’alebrijes maison Folie Moulins Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Atelier Faire en famille : fabrication d’alebrijes maison Folie Moulins Lille, 21 juillet 2019, Lille. Atelier Faire en famille : fabrication d’alebrijes 21 et 28 juillet 2019 maison Folie Moulins Gratuit Créatures fantastiques et hybrides, venez fabriquer ce symbole fort de l’art populaire mexicain et libérer votre créativité. Suivez les deux séances pour construire votre alebrije, guidés par Wundertüte. Dans le cadre de la Casa Loca, exposition évolutive de la maison Folie Moulins. maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras, Lille Lille 59000 Lille Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-07-21T14:30:00+02:00 – 2019-07-21T17:30:00+02:00

2019-07-28T14:30:00+02:00 – 2019-07-28T17:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu maison Folie Moulins Adresse 47/49 rue d'Arras, Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville maison Folie Moulins Lille latitude longitude 50.623092;3.067685

maison Folie Moulins Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/