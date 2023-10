Fred Martin, Horizons maison Folie Moulins Lille, 10 juillet 2019, Lille.

Fred Martin, Horizons 10 juillet – 1 décembre 2019 maison Folie Moulins Gratuit

De retour du monde qu’il arpente, l’artiste Fred Martin revient chez lui à Moulins pour réaliser trois œuvres sur trois sites emblématiques du quartier : l’Atelier-Galerie Bleu, le jardin Niwa Hanagara et la maison Folie Moulins.

Du côté de la maison Folie Moulins, une falaise en terre fait son apparition au jardin, comme un fragment de paysage rapporté. Parmi les strates colorées qui la composent apparaitront bientôt des visages expressifs et familiers… ceux des habitants qui auront participé à leur premier baptême de terre !

Vous souhaitez participer ?

Les baptêmes de terre auront lieu du 3 au 7 juillet et seront ouverts aux enfants et aux plus grands, dès 3 ans. Du mercredi au dimanche, à 14h30 et 16h30 (créneaux de 1h30) – sur réservation : mfmoulins@mairie-lille.fr – 03 20 95 08 82

Du 10 au 14 juillet, puis du 17 au 21 juillet, les familles sont invitées à participer à la création de la falaise. Du mercredi au dimanche, de 15h à 18h – réservations conseillées : mfmoulins@mairie-lille.fr – 03 20 95 08 82

Retrouvez aussi les créations in situ

> À l’Atelier-Galerie bleu : Cornu Copiae (création en mai, vernissage le 20 juin)

> Au jardin Niwa Hanagara : la grande migration (création en août)

Un temps festif est prévu le samedi 14 septembre : venez tester les parcours entre les trois installations !

maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras, Lille Lille 59000 Lille Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-07-10T14:00:00+02:00 – 2019-07-10T18:00:00+02:00

2019-12-01T14:00:00+01:00 – 2019-12-01T18:00:00+01:00

Fred Martin