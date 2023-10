Cet évènement est passé Rencontre : le chamanisme dans l’art contemporain latino-américain maison Folie Moulins Lille Catégories d’Évènement: Lille

Rencontre : le chamanisme dans l'art contemporain latino-américain

Dimanche 16 juin 2019, 16h00
maison Folie Moulins
Gratuit, sur réservation

Quel mythe se cache derrière la notion de « l'Eldorado » ? Quelles histoires peuvent nous raconter les artistes d'Amazonie ?

Cette rencontre proposera une sélection d'œuvres contemporaines et d'artistes qui, à travers le chamanisme, abordent la valeur symbolique de l'Amazonie.

En présence de Rolando J. Carmona, Commissaire indépendant basé à Paris. Formé en architecture, muséologie et art à l'Université centrale du Venezuela et à Paris 8.

Dans le cadre de la Fin de semaine avec les Mahku, et de la Casa Loca, exposition évolutive de la maison Folie Moulins.

maison Folie Moulins
47/49 rue d'Arras, Lille
Lille 59000 Lille
Nord Hauts-de-France

2019-06-16T16:00:00+02:00 – 2019-06-16T17:00:00+02:00

Antonio Briceño

