Nord Atelier Faire en famille : mappemondes maison Folie Moulins Lille, 16 juin 2019, Lille. Atelier Faire en famille : mappemondes Dimanche 16 juin 2019, 14h30 maison Folie Moulins Gratuit À travers cet atelier, l’artiste Erika Vaury vous invite, à la manière des Makhu, à explorer la notion du « sacré » et votre monde intérieur sur un support en forme de mappemonde. Dans le cadre de la Fin de semaine avec les Mahku, et de l’exposition évolutive Casa Loca à la maison Folie Moulins. maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras, Lille Lille 59000 Lille Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Lieu maison Folie Moulins Adresse 47/49 rue d'Arras, Lille Ville Lille

