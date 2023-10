Cet évènement est passé Fin de semaine avec les Mahku maison Folie Moulins Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Fin de semaine avec les Mahku maison Folie Moulins Lille, 15 juin 2019, Lille. Fin de semaine avec les Mahku 15 et 16 juin 2019 maison Folie Moulins Gratuit Fruit de la collaboration entre l’artiste digitale Naziha Mestaoui et les artistes de la tribu Mahku, le projet Sonidos de Luz connecte savoirs ancestraux et technologie pour donner à voir l’invisible. Découvrez ce troisième et dernier volet de l’exposition évolutive de la Casa Loca dès le 15 juin, au cours d’une fin de semaine à la rencontre du spirituel et du sacré. Samedi 15 juin 16h > 17h Rencontre avec les Mahku Réservations conseillées : mfmoulins@mairie-lille.fr ou 03 20 95 08 82 Amilton Mattos, ethnomusicologue, spécialiste de la tribu Mahku, nous montrera un film de 30 min. sur les Mahku, puis nous rencontrerons Iban, artiste et membre de la tribu. 19h Katxanawa Cérémonie de célébration de la nature avec les Mahku Guidés par les chants, les mouvements et les dessins réalisés en direct par les Mahku, c’est à un rituel collectif que nous vous convions. Suivi d’une discussion avec les artistes. Dimanche 16 juin 14h30 > 16h (en continu) Rencontre et performance chantée Un rendez-vous avec les artistes pour comprendre leur héritage, à travers leurs œuvres et leurs chants sacrés. 14h30 > 17h30 (en continu) Atelier Faire en famille : mappemondes Erika Vaury invite les enfants et leurs parents, à la manière des Mahku, à explorer la notion du « sacré » et son monde intérieur sur un support en forme de mappemonde. 16h > 17h Rencontre : le chamanisme dans l’art contemporain latino-américain Sur réservation : mfmoulins@mairie-lille.fr ou 03 20 95 08 82 Spécialiste de l’histoire de l’art contemporain en Amérique latine, Rolando J. Carmona nous présentera des artistes qui, à travers le chamanisme, abordent la valeur symbolique de l’Amazonie. maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras, Lille Lille 59000 Lille Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-15T14:00:00+02:00 – 2019-06-15T21:00:00+02:00

2019-06-16T14:00:00+02:00 – 2019-06-16T19:00:00+02:00 Sonidos de Luz © Naziha Mestaoui Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu maison Folie Moulins Adresse 47/49 rue d'Arras, Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville maison Folie Moulins Lille latitude longitude 50.623092;3.067685

maison Folie Moulins Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/