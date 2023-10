Cet évènement est passé L’or : symboles et histoires à travers les siècles et les continents maison Folie Moulins Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord L’or : symboles et histoires à travers les siècles et les continents maison Folie Moulins Lille, 4 mai 2019, Lille. L’or : symboles et histoires à travers les siècles et les continents Samedi 4 mai 2019, 16h00 maison Folie Moulins Gratuit Nous associons l’or à la richesse, à la préciosité et à la rareté. Nous viennent en tête également le masque de Toutânkhamon, les nimbes des icônes religieuses et byzantines, les dorures des cadres, les chercheurs d’or, ou encore l’Eldorado ! Quelle que soit son origine ou son utilisation, l’or est un métal et une couleur chargée de symbole, qui intéresse les artistes de tout temps et de toute culture. Cette visite extraORdinaire sera l’occasion de faire un premier portrait de l’or à travers plusieurs œuvres tirées d’une dizaine de musées différents, appartenant toutes à la foisonnante collection du Musée numérique. Un rendez-vous au Musée numérique, dans le cadre de la Fin de semaine avec les Tlacolulokos, et dans le cadre de la Casa Loca, exposition évolutive à la maison Folie Moulins. maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras, Lille Lille 59000 Lille Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

