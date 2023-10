Cet évènement est passé Voyages et eldorados, anciens et contemporains maison Folie Moulins Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Voyages et eldorados, anciens et contemporains maison Folie Moulins Lille, 28 avril 2019, Lille. Voyages et eldorados, anciens et contemporains 28 avril et 7 juillet 2019 maison Folie Moulins Gratuit En s’inspirant des raisons qui ont fait naître le mythe de l’Eldorado chez les conquistadors espagnols, le Musée numérique vous propose de découvrir une partie de sa collection à travers le prisme des voyages et découvertes fantasmées ! De nombreux artistes au fil des siècles, quelque soient leur nationalités et leur histoire personnelle ont décrit ou même rêvés d’autres cultures ; se sont inspirés d’un « ailleurs » pour pouvoir créer. Durant cette visite nous nous concentrerons majoritairement sur quelques artistes français et européens qui portent un regard sur d’autres cultures. Un rendez-vous au Musée numérique, dans le cadre de la Casa Loca, exposition évolutive à la maison Folie Moulins. maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras, Lille Lille 59000 Lille Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=68d6d6a6-f34f-48ac-8d52-749de76d0b8c Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-04-28T14:30:00+02:00 – 2019-04-28T17:30:00+02:00

2019-07-07T16:00:00+02:00 – 2019-07-07T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu maison Folie Moulins Adresse 47/49 rue d'Arras, Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville maison Folie Moulins Lille latitude longitude 50.623092;3.067685

maison Folie Moulins Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/