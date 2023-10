Cet évènement est passé Illusions Maison Folie La Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Illusions Maison Folie La Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, 21 septembre 2019, Villeneuve-d'Ascq. Illusions 21 septembre – 15 décembre 2019 Maison Folie La Ferme d’en Haut Gratuit. LA FERME D’EN HAUT ILLUSIONS 21 SEPT > 15 DÉC 2019 Exposition Illusions par Les Yeux d’Argos, Purpuréa, Jean-Louis Accettone et Scenocosme : Grégory Lasserre et Anaïs met den Ancxt . En quête d’un nouvel Eldorado ? Le patrimoine végétal du lieu se transforme lorsque la nuit tombe. Les Yeux d’Argos apportent magie et illusion grâce à des œuvres interactives, où le public est amené à expérimenter des phénomènes naturels dans le jardin. Scenocosme : Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt propose d’entrer en contact avec un arbre : l’œuvre sonore extérieure « Pulsations ». Vrai, faux, les arts numériques créent une frontière entre deux mondes. Laissez-vous surprendre…Une exposition collective en salle d’exposition où le public va expérimenter sa relation à la nature, aux autres, comme un reflet de soi. Avec Jean-Louis Accetonne, Purpuréa et Scenocosme : Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt. Exposition visible les samedi et dimanche de 15h à 19h. Entrée libre . Maison Folie La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde, Flers Bourg Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 61 01 46 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

